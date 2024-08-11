На границе в Беларуси снова активность: что задумали Лукашенко и Путин

Беларусь перебрасывает силы к границе из-за якобы "украинской угрозы". Вероятно, таким образом российский диктатор Владимир Путин и его сообщник Александр Лукашенко хотят возобновить ситуацию в Курской области.

Так, ранее Лукашенко уже стягивал войска к границе с Украиной, а потом заявил вроде напряжение спало и отвел их. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заметил 24 Каналу, что Путин может считать это одной из причин так называемого "прорыва" границы на Курщине.

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Что задумали Путин и Лукашенко

В первые дни этой операции появлялось много сообщений от российских военкоров и вообще граждан страны-агрессора, мол, Лукашенко их предал – вонзил нож в спину. И именно из-за снятия напряжения на украинско-белорусской границе якобы вообще стали возможны события на Курщине.

Сейчас Путин понимает, что быстро стабилизировать ситуацию в Курской области не удастся, поэтому решил сыграть в игру, где Беларусь снова оттянет на себя внимание Украины, а соответственно и часть сил. Для этого вообще и придумали эту историю о якобы "украинском дроне, который залетел на территорию Беларуси".

По моему мнению, это большой блеф – кто первый моргнет глазами, тот и проиграл,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

То есть таким образом Путин вместе с Лукашенко планируют оттянуть часть сил, которые сейчас находятся в Курской области и вернуть все на позиции недельной давности – до так называемого "прорыва" границы на Курщине.

В белорусском минобороны обнародовали якобы обломки этого "украинского дрона". Теперь Минск угрожает закрыть украинское посольство.