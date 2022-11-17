Беларусь собирается производить артиллерийские снаряды вместе с Ираном, – разведка

В Беларуси хотят совместно с Ираном производить снаряды для ствольной артиллерии и РСЗО. Официальный Минск ищет возможность наладить производство на территории страны.

Так, белорусы хотят производить снаряды калибров 155 и 122 миллиметров, а затем перейти на замкнутый цикл производства. Об этом сообщили в украинской разведке.

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Белорусская делегация собирается в Иран

Белорусские власти также хотят организовать процесс сбора реактивных снарядов калибров 122, 220 и 300 миллиметров с импортных составляющих. Белорусская делегация готовит визит в Иран на 20 – 23 ноября.

С иранцами белорусы будут обсуждать весь цикл производства: от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и используемой для упаковки тары.

Сколько иранских дронов осталось в России

Известно, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов. Осталось у страны-агрессора чуть меньше 2 000 дронов. Это очень многое.

общая эффективность сбития дронов составляет более 82%. Однако эксперты подсчитали, что сбивать дроны для Украины стоит в 6,7 раза дороже, чем для России их запускать.

Кстати, правительство Ирана 5 ноября наконец признало, что поставляло России дроны. Однако это было еще до начала полномасштабной войны. Также разведка предупреждает, что Тегеран намерен предоставить России баллистические ракеты.

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