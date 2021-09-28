Беларусь становится базой российских войск, – Пионтковский о договоренностях Лукашенко
Источник:24 канал
Александр Лукашенко на последней встрече с Владимиром Путиным поднял вопрос о слиянии Беларуси и России. Диктаторы достигли определенных договоренностей, которые в частности касаются и Украины.
Такое мнение в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале высказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам, Путин дал возможность Лукашенко на руководство независимого государства, однако с определенными условиями.
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Путин поставил Лукашенко ультиматум
По мнению публициста, Лукашенко уверял главу страны-агрессора о том, что Беларусь не созрела и ей еще рано переходить в полное слияние. Якобы сначала нужна связь в экономических вопросах.
Если Лукашенко так хочется быть руководителем независимого государства, то Путин ему это сохраняет. Взамен он (Путин – 24 канал) превращает всю Беларусь в полную базу российских войск, в частности для возможной агрессии против Украины.
Новые отношения Беларуси с Россией
Политолог сообщил, что если Москва захочет подвинуть войска с севера на Украину, то никаких политических проблем у Путина с Беларусью не возникнет.
"Москва это сделает. Это очень серьезное изменение в отношениях России и Беларуси, что является угрозой для украинцев. Украина должна это иметь в виду", – отметил Пионтковский.
Кремль выжидает и создает информповоды
Публицист отметил, что агрессия "не начнется завтра". Скорее всего Москва будет выжидать, но максимально угрожать.
Беларусь теперь в полном распоряжении Кремля,
– подчеркнул Пионтковский.
Политический эксперт заверил, что Россия все время создает поводы. В частности, о диверсантах, обстреливающих белорусскую границу. Все потому что вторжение является возможным оперативным вариантом.Заметьте! В Госпогранкомитете Беларуси 11 сентября 2021 года сообщили об обстреле пограничного знака. Там заявили, что выстрел якобы осуществили с территории Украины.
"Российские угрозы уже не действуют. Украина готова сопротивляться и это сдерживает полномасштабную агрессию России", – подытожил публицист.
Ситуация на границе с Беларусью: коротко
- Военный эксперт Михаил Макарук предупредил, что Россия может осуществить наступление на Украину с белорусской территории. Якобы туда уже свезли оружие и технику будто бы для учений.
- СБУ провела антитеррористические учения возле границы с Беларусью на Волыни. Их участники противостояли мнимым диверсантам, которые хотели "взорвать" Ровненскую АЭС.
- Ранее Лукашенко сообщил, что планирует разместить на белорусско-украинской границе российские зенитно-ракетные комплексы C-400. Об этом он уже общался с президентом страны-агрессора.