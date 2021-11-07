Беларусь удвоила количество рейсов, откуда летят мигранты, – СМИ
Источник:Welt am Sonntag
Беларусь увеличила количество авиарейсов из стран Ближнего Востока. Оттуда летят нелегальные мигранты, которые направляются в Евросоюз.
По информации СМИ, в Беларуси собираются сделать 5 национальных аэропортов международными. В частности, в приграничном Гродно.
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Увеличение рейсов
До марта 2022 года из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланировано около 40 рейсов еженедельно. Журналисты отметили, что именно эти рейсы часто используют нелегалы.
Количество рейсов с Ближнего Востока выросло вдвое, если сравнивать с зимой 2019 – 2020 годов. Тогда было по 17 рейсов еженедельно, а после пандемии еще меньше.
Сколько прибывает мигрантов
Немецкие спецслужбы отмечают, что в Беларусь ежедневно прибывает около 800 – 1000 нелегальных мигрантов.
Какая ситуация на границе Беларуси
- На белорусской границе уже несколько месяцев наблюдается пограничный кризис. Все из-за режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- Белорусские пограничники выталкивают мигрантов через границу в Латвию, Литву и Польшу. Польша даже объявила режим чрезвычайного положения.
- Также государство собирается строить стену на границе почти за 350 миллионов евро.