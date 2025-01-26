Лукашенко говорит, что Беларусь поддерживает "определенные контакты" с Украиной

Александр Лукашенко сказал, что Минск "поддерживает определенные контакты" с Украиной. Однако самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что граница между обеими странами продолжает быть "наглухо закрытой".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.

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Как Лукашенко описал "контакты" с Украиной

Александр Лукашенко отметил, что белорусская сторона из контактов, которые, вероятно, поддерживает с украинцами, в частности, способствует России и Украине в обмене военнопленными.

Сотни (людей – 24 Канал) приходится обменивать, и все это делаем мы. Украинцы с россиянами не контактируют. Привозят из Украины, привозят из России военнопленных или погибших, и мы уже их берем туда или перевозим оттуда сюда,

– утверждает самопровозглашенный лидер Беларуси.

Также Лукашенко заявил, что основной контакт между белорусской и украинской сторонами якобы происходит вблизи Гомеля. Однако также отметил, что вся граница между двумя государствами "забаррикадирована и заминирована".

Самопровозглашенный белорусский президент также заявил, что его страна якобы принимает большое количество беженцев из Украины. Лукашенко сказал, что в Беларусь из Украины, "преимущественно тайно пересекая границу, прибыли почти 300 тысяч человек".

Также он отметил, что "предлагал очень часто" открыть границу Украины с Беларусью, однако он "не имеет информации о желании с той стороны" по этому вопросу.

К слову, Александр Лукашенко также говорил, что видит "свет в конце тоннеля" в войне России против Украины. В частности, самопровозглашенный лидер Беларуси сказал, что "развязка" в войне уже может произойти в этом году.