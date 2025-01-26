Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські ЗМІ.

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Як Лукашенко описав "контакти" з Україною

Алєксандр Лукашенко зазначив, що білоруська сторона з контактів, які, ймовірно, підтримує з українцями, зокрема, сприяє Росії та Україні в обміні військовополоненими.

Сотні (людей – 24 Канал) доводиться обмінювати, і все це робимо ми. Українці з росіянами не контактують. Привозять з України, привозять з Росії військовополонених чи загиблих, і ми вже їх беремо туди або перевозимо звідти сюди,

– стверджує самопроголошений лідер Білорусі.

Також Лукашенко заявив, що основний контакт між білоруською та українською сторонами нібито відбувається поблизу Гомеля. Однак також наголосив, що увесь кордон між обома державами "забарикадований та замінований".

Самопроголошений білоруський президент також заявив, що його країна начебто приймає велику кількість біженців з України. Лукашенко сказав, що до Білорусі з України, "переважно таємно перетинаючи кордон, прибули майже 300 тисяч людей".

Також він зазначив, що "пропонував дуже часто" відкрити кордон України з Білоруссю, однак він "не має інформації щодо бажання з того боку" щодо цього питання.

До слова, Алєксандр Лукашенко також казав, що бачить "світло в кінці тунелю" у війні Росії проти України. Зокрема, самопроголошений лідер Білорусі сказав, що "розв'язка" у війні вже може відбутися у цьому році.