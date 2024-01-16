Впервые идет речь о ядерном оружии: Беларусь усилила военную доктрину, ее могут принять в апреле

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин во вторник 16 января заявил о новой военной доктрине. В документе впервые идет речь об использовании ядерного оружия.

Пока что доктрину рассмотрели на заседании Совета безопасности Беларуси. Принять ее могут уже в апреле 2024 года. Что предусматривает этот документ – расскажет 24 Канал.

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О чем говорится в новой военной доктрине Беларуси

В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Беларуси на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия,

– сказал Хренин.

Там говорится, что Беларусь может "сама противостоять угрозам, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними государствами". Внутренние вызовы обещают "локализовать и блокировать".

В целом доктрина предусматривает два типа внешних конфликтов – межгосударственные и межкоалиционные. Беларусь имеет союзнические обязательства (возможно, речь идет о членстве в ОДКБ), ведь министр намекнул на "опыт Казахстана, пережившего попытку госпереворота").

Пока не ясно, когда именно Беларусь будет использовать ядерное оружие и какие конкретно союзнические обязательства имеет. Еще следует обратить внимание на то, что доктрина содержит и намеки на противодействие внутреннему неповиновению.

Забавно, но секретарь совбеза страны пояснил: российское ядерное оружие в Беларуси разместили, чтобы "сдерживать агрессию со стороны Польши". Якобы именно из-за заявлений Польши – члена НАТО Беларусь была вынуждена усилить военную доктрину.

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Официальные белорусские пропагандистские СМИ пишут о том, что в доктрине учтены новые военные угрозы и новые кардинальные изменения в военно-политической обстановке. А Беларусь якобы ищет адекватные ответы на эти угрозы.

Пропагандисты всячески подчеркивают "миролюбие" белорусов, мол, они разграничивают народы и их правительства. Против народов ничего не имеют и "не рассматривают их как врагов, несмотря на действия их правительств".

Что известно о российском ядерном оружии в Беларуси

Россияне действительно разместили там часть тактического ядерного оружия, но данные о нем противоречивые. Местом развертывания оружия называют авиабазу "Лида" в Гродненской области.

Эксперты считают, что это шантаж со стороны Кремля. Ведь "Лида" расположена в 40 километрах от границы с Литвой и примерно в 300 километрах от границы с Украиной.



, которое созывают раз в пять лет В последний раз оно собиралось в феврале 2021 года. Но изменения в конституцию в 2022 году расширили полномочия ВНС.