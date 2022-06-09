Об этом 24 канала рассказал белорусский журналист Валерий Калиновский. Он также отметил, что главная статья импорта Беларуси – калий, все транзитные коридоры снабжения сейчас закрыты.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Белорусская армия начала тренировки по переводу с мирного на военное время

Поэтому белорусские власти ищут пути сбыта и получения продукции, говорят о необходимости построить порт в Санкт-Петербурге, но этого порта просто нет, говорит белорусский журналист.

По словам Калиновского, возможно определенное сотрудничество Беларуси и России, но уже далеко не в предыдущем объеме, ведь Россия и сама перестала получать товары от западных стран. Многое не производит ни Беларусь, ни Россия.

Беларусь не поможет России, прежде всего – в военной сфере. Поэтому Беларусь еще больше страдает от наложения санкций на экспорт, чем Россия,

– добавляет Калиновский.

Как отмечает белорусский журналист, Беларусь – промышленная страна, которая продает сырье и готовую продукцию. Большой процент экспортируемых продуктов приходился на ЕС, а в Украину Беларусь поставляла более 50% своих товаров.

"Сейчас, когда санкции становятся все более жесткими – ухудшается и жизнь белорусов. Меньше товаров в магазинах, цены постоянно растут", – объясняет Валерий Калиновский.

Санкции только начали действовать, а белорусская экономика уже в очень плохом состоянии, говорит он.

Беларусь – страна-агрессорка в войне против Украины: что известно о действиях белорусской армии

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала , что войска страны якобы получили приказ наступать на Украину. Однако высший офицерский эшелон решил его не выполнять.

Очевидцы заметили колонну белорусской техники вблизи границы с Волынской областью.

Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы. В то же время в стране проходят лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах.

В Беларуси опрокидывают военную технику из Гродно ближе к границе с Украиной – в Брестскую область. В частности, по железной дороге перевозят десятки БМП и зенитных ракетных комплексов.

Беларусь стала страной-участницей нападения на наше государство. Оттуда ушли вражеские войска, а из их полигонов Украину обстреливали. Лукашенко не ввел свои войска против ВСУ, но подобная угроза остается. Это подтверждает и наш Генштаб.

16 мая стало известно, что Беларусь развернула у украинских границ свои силы специальных операций, а также артиллерию и ракеты на полигонах на западе страны.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области состоятся плановые учения с военкоматами. С 28 июня по 16 июля собрание военнообязанных, которое назначено к "территориальным войскам", запланировано в Жлобинском районе.

В Пентагоне уверены, что вооруженные силы Беларуси не намерены участвовать в полномасштабной войне в Украине .

Обратите внимание: Что планирует Путин на Донбассе, данные британской разведки – смотрите видео