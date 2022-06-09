Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Валерій Калиновський. Він також зазначив, що головна стаття імпорту Білорусі – калій, всі транзитні коридори постачання зараз закриті.

Читайте також Білоруська армія розпочала тренування з переведення з мирного на воєнний час

Тому білоруська влада шукає шляхи збуту та отримання продукції, говорять про потребу збудувати порт у Санкт-Петербурзі, але цього порту просто немає, говорить білоруський журналіст.

За словами Калиновського, можливою є певна співпраця Білорусі та Росії, але вже далеко не в попередньому обсязі, адже Росія й сама перестала отримувати товари від західних країн. Багато чого не виготовляє ні Білорусь, ні Росія.

Білорусь не допоможе Росії, перш за все – у військовій сфері. Тому Білорусь ще більше страждає від накладення санкцій на експорт, аніж Росія,

– додає Калиновський.

Як зазначає білоруський журналіст, Білорусь – промислова країна, яка продає сировину та готову продукцію. Великий відсоток експортованих продуктів припадав на ЄС, а в Україну Білорусь постачала понад 50% своїх товарів.

"Зараз, коли санкції стають дедалі жорсткішими – погіршується і життя білорусів. Менше товарів у крамницям, ціни постійно зростають", – пояснює Валерій Калиновський.

Санкції лише почали діяти, а білоруська економіка вже у дуже поганому стані, говорить він.

Білорусь – країна-агресорка у війні проти Україні: що відомо про дії білоруської армії

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що війська країни нібито отримали наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон вирішив його не виконувати.

Очевидці помітили колону білоруської техніки поблизу кордону з Волинською областю.

Основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Водночас у країні мінують лісові дороги, об'їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.

У Білорусі перекидають військову техніку з Гродно ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Зокрема, залізницею перевозять десятки БМП та зенітних ракетних комплексів.

Білорусь стала країною-учасницею нападу на нашу державу. Звідти пішли ворожі війська, а з їхніх полігонів Україну обстрілювали. Лукашенко не ввів свої війська проти ЗСУ, але така загроза залишається. Це підтверджує і наш Генштаб.

16 травня стало відомо, що Білорусь розгорнула біля українських кордонів свої сили спеціальних операцій, а також артилерію та ракети на полігонах на заході країни.

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області відбудуться планові навчання з військкоматами. З 28 червня по 16 липня збори військовозобов'язаних, які призначені до "територіальних військ", заплановані у Жлобинському районі.

У Пентагоні впевнені, що збройні сили Білорусі не мають намір брати участь у повномасштабній війні в Україні.

Зверніть увагу: Що планує Путін на Донбасі, дані британської розвідки – дивіться відео