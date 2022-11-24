До 15 тысяч белорусов готовы воевать против Украины, – Генштаб ВСУ

24 ноября 2022 , 14:39
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Источник:

Военное телевидение Украины

Беларусь помогает России в войне с Украиной. Десятки тысяч белорусов готовы воевать против нашего государства.

Принять участие в войне против Украины белорусов мотивирует денежное обеспечение. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Сколько белорусов готовы воевать против Украины

По словам Громова, около 10 – 15 тысяч силовиков Беларуси готовы принять участие в так называемой "спецоперации" России.

Около 10 – 15 тысяч личного состава силовых структур республики Беларусь готовы принять участие в "специальной военной операции". В первую очередь, из-за привлекательности высокого денежного обеспечения,
– сказал Громов.

Европарламент осудил привлечение Беларуси к российской агрессии против Украины

Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую репрессии против белорусской оппозиции и подавления гражданских свобод режимом Александра Лукашенко, а также активное вовлечение Беларуси в российскую агрессивную войну против Украины.

Также Европарламент призывает привести санкции против Беларуси в соответствие с примененными против России, учитывая ее роль в агрессии против Украины, а также беспрецедентный уровень репрессий белорусского режима против собственного народа.

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Автор: Софія Ковнір