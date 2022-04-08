Беларусь ввела госрегулирование цен на носки, мыло, туалетную бумагу: санкции начали действовать

8 апреля 2022 , 00:34
Читати новину українською

Источник:

телеграм "Кулуары KYKY"

В подсанкционной Беларуси решили ужесточить контроль рынка для "стабилизации". Поэтому ввели госрегулирование цен на носки, мыло и даже туалетную бумагу.

Кроме этого, теперь государство контролирует стоимость еще нескольких категорий товаров. Это демонстрирует, что вторжение России в Украину позволило уже двум странам повторить экономические ошибки СССР.

Накануне Лукашенко заявил, что провел "спецоперацию" в Украине: в Киеве говорят, что он все придумал

Совет министров занялся вопросом гигиены

Следует заметить, что к окончательному краху "благополучия" в тоталитарном государстве привело  содействие попытке Кремля захватить Украину. Чтобы сдержать рост цен на необходимые товары в стране, собрали целый Совет министров Беларуси. Они посовещались и решили регулировать цены на следующие  товары:

  • мыло;
  • туалетная бумага;
  • салфетки;
  • подгузники;
  • синтетические моющие и чистящие средства;
  • зубную пасту;
  • обувь для детей;
  • чулочно-носочную продукцию.

Вероятно, белорусские власти забыли, что такие якобы "рациональные" действия всегда имеют только два последствия. Это приводит к дефициту и, как следствие, росту черного рынка.

Мнение эксперта – Россия схватила Беларусь и тянет с собой: смотрите видео

 

Автор: Олександр Марчак