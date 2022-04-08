Беларусь ввела госрегулирование цен на носки, мыло, туалетную бумагу: санкции начали действовать

В подсанкционной Беларуси решили ужесточить контроль рынка для "стабилизации". Поэтому ввели госрегулирование цен на носки, мыло и даже туалетную бумагу.

Кроме этого, теперь государство контролирует стоимость еще нескольких категорий товаров. Это демонстрирует, что вторжение России в Украину позволило уже двум странам повторить экономические ошибки СССР.

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Следует заметить, что к окончательному краху "благополучия" в тоталитарном государстве привело содействие попытке Кремля захватить Украину. Чтобы сдержать рост цен на необходимые товары в стране, собрали целый Совет министров Беларуси. Они посовещались и решили регулировать цены на следующие товары:

мыло;

туалетная бумага;

салфетки;

подгузники;

синтетические моющие и чистящие средства;

зубную пасту;

обувь для детей;

чулочно-носочную продукцию.

Вероятно, белорусские власти забыли, что такие якобы "рациональные" действия всегда имеют только два последствия. Это приводит к дефициту и, как следствие, росту черного рынка.

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