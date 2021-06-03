Беларусь выдала Польше трех политзаключенных

Беларусь выдала 3 политзаключенных, которых обвиняла в организации массовых акций в Гродно в 2018 году. В неволе остаются еще 2 граждан Польши.
Граждан Польши режим Лукашенко обвинял в организации беспорядков. Дипломатам удалось договориться об освобождении политзаключенных.
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Троих из пяти уволили
Об этих политзаключенных упоминал Сенат Польши в недавней официальной резолюции. Тогда парламентарии осуждали действия режима Лукашенко по задержанию Романа Протасевича.
В результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая в Польшу прибыли активистки Ирена Бернацкая, Мария Тышковская и Анна Панишева,
– сообщает польский МИД.
Всем троим оказали необходимую помощь и поддержку. Девушки – трое из пяти задержанных по делу Союза поляков. В конце марта 2021 года генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против них за организацию массовых акций в 2018 году в Гродно.
Отмечалось, что активисты провели ряд "незаконных мероприятий с привлечением несовершеннолетних касательно чествования участников антисоветских бандформирований", которые осуществляли "грабежи, убийства мирного населения Беларуси".
Еще двое поляков из союза остаются в Беларуси.
Политзаключенные в Беларуси
- Количество политических заключенных в Беларуси по состоянию на 1 июня в целом составляет 454 человека.
- Правозащитнический центр "Вясна" сообщает о по меньшей мере 109 осужденных в рамках политически мотивированных уголовных процессов. И это данные только за май 2021 года.
- Недавно политическими заключенными признали задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.