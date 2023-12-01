За депортацию украинских детей: Беларусь выгнали из Красного Креста

По состоянию на декабрь 2023 Беларусь выгнали из Красного Креста. Причиной послужило то, что страна участвует в депортации украинских детей.

Это произошло после того, как Дмитрий Шевцов – глава белорусского отделения Красного Креста – похвастался тем, что украинских детей депортируют на территорию Беларуси. Кроме того, Шевцов ездил на территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В Красном Кресте потребовали его отставки. Однако этого не произошло.

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Устранение является результатом невыполнения белорусским Красным Крестом требования о смещении с должности г-на Дмитрия Шевцова, генерального секретаря Национального Общества,

– говорится в сообщении.

В частности это означает полную остановку финансирования.

Россияне впервые сменили фамилию украденного ребенка

Дмитрий Лубинец рассказал, что российские оккупанты впервые сменили имя и фамилию ребенку, который украли в Украине. Речь идет о 10-месячной Маргарите Прокопенко. После так называемого "удочерения" девочку сделали "Мариной Мироновой". Девочка находилась во временно оккупированном (тогда) Херсоне. Оттуда ее вывезли вроде бы на обследование. В то же время в Украину малышку не вернули. Ее отдали на удочерение Сергею Миронову – главе одной из российских партий.