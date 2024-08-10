Он очень боится Путина: что грозит Лукашенко в случае втягивания в войну армии Беларуси

Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении белорусского воздушного пространства. Якобы на территорию Беларуси 9 августа залетел десяток дронов со стороны Украины.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что Костюковичский район, в который якобы прилетали "украинские" дроны, расположен рядом с Брянской областью России. Получается, что по версии Лукашенко, "Брянщина – это Украина".

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Единственное, на что опирается Лукашенко

В то же время Лукашенко уже резко отреагировал на якобы "провокацию Украины. В минобороны страны заявили, что перебрасывают на Гомельское и Мозырское направления воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск.

Также эти направления будут усилены реактивными системами "Полонез" и комплексами "Искандер". Кроме того, белорусская армия нарастила силы и средства зенитных ракетных войск, радиотехнических войск и авиации.

Лукашенко очень боится Путина. Сейчас продолжается подковерная борьба за белорусскую армию. Она хоть и небольшая, но имеет несколько подготовленных бригад, и Путину сейчас очень нужно использовать их в своих целях,

– объяснил он.

Однако Лукашенко не торопится соглашаться на это. Он осознает, что белорусская армия, это единственное, на что опирается его режим.

Если Путин у него заберет армию, силовиков, то он останется на троне в Минске "голым". А митингующие уже не будут такими снисходительными, как во время протестов в 2020 году,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Лукашенко заявил, что вечером 9 августа в Беларуси якобы зафиксировали "около десятка дронов". Из-за этого военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Им удалось уничтожить "несколько целей" над территорией Беларуси. Он заявил, что эти "провокации" не останутся без ответа.