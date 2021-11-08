В Беларуси ликвидировали Общество белорусского языка

В Беларуси суд ликвидировал Общество белорусского языка. Причиной такого решения стала жалоба Минюста из-за якобы несвоевременно поданной документации в рамках внеплановой проверки организации.

Вместе с Обществом в Беларуси исчезнут две газеты "Наше слово" и "Новое время". Их выдавала организация, однако уже после проведения обысков в июле 2021 года типографии отказывались их публиковать.

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В обществе отреагировали на решение

Суд по делу о ликвидации общества белорусского языка состоялся 8 ноября. Решение приняли в пользу Министерства юстиции.

На решение суда отреагировала председатель Союза писателей Беларуси Елена Анисим.

Наша совесть чиста, мы сделали все, что в наших силах, и мы не собираемся отказываться от родного языка,

– заявила Анисим.

Предыстория дела

Еще 14 июля 2021 года белорусские силовики провели обыски в офисах организации и изъяли продукцию 2018 года, которая была посвящена 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики, книги и компьютеры.

После этого в Минюсте требовали от Общества бухгалтерской документации, однако ответственную за нее задержали за неделю до проведения обысков.

Министерство обвинило Общество белорусского языка в несвоевременном представлении документов и обратилось в Верховный суд с заявлением о ликвидации организации. Первое слушание должно было состояться еще 27 августа, однако его перенесли на неопределенный срок.