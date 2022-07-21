В беларуси начали агитировать людей подписывать контракты с российскими ЧВК

Пока никаких признаков того, что из направления беларуси готовится наступление, нет. Тем не менее, на территории страны людей начали агитировать подписывать контракты с российскими частными военными компаниями.

Хотя враг продолжает обстреливать позиции украинских военных в Сумской области и проводит там воздушную разведку с помощью беспилотников, на Волынском и Полесском направлении все относительно спокойно ситуация без особых изменений.

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Однако весь июль в беларуси жителей агитируют подписывать контакты с российскими ЧВК.

белорусские военные агитируют людей подписывать контракты с российскими ЧВК

Так, в июле на территории беларуси продолжается кампания по агитации граждан к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В Генштабе уточнили, что в этом активно участвуют военные комиссариаты вооруженных сил беларуси.

ВСУ обратились к белорусам

Недавно украинские защитники обратились к белорусской армии, призывая ее не вступать в войну на стороне российских захватчиков и не выполнять преступные приказы командования.

Пока признаков формирования наступательных группировок на территории беларуси не выявлено, однако есть риски, что рано или поздно белорусская армия может вступить в войну на стороне россии. На днях лукашенко продолжил военные учения в стране до 23 июля.

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