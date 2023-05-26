Защита от российских оккупантов: почему Польша должна быть готова к восстанию в Беларуси

Генерал и экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак предположил, что в Беларуси может начаться народное восстание. Польша должна поддержать белорусскую оппозицию, потому что Россия после смерти самопровозглашенного президента Александра Лукашенко хочет оккупировать Беларусь.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Россия показала, что после смерти Лукашенко планирует выбрать, кого посадить в президентское кресло.

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Тихановская должна занять президентское кресло

Шейтельман предположил, какой сценарий развития событий имел в виду Скшипчак. В случае смерти Лукашенко оппозиционерка Светлана Тихановская и ее команда должны приехать в Минск, прийти в администрацию президента и занять кресло лидера Беларуси.

Как отметил политтехнолог, Тихановскую будут защищать белорусский полк ВСУ имени Калиновского и другие белорусские бойцы. Армия Беларуси сразу займет сторону оппозиции, ведь Лукашенко будет мертв, а преемника у диктатора нет.

Лукашенко никем не признан. Вдруг появляется президент Тихановская. До этого ее формально не признавали, но если она сядет в это кресло, ее признают страны Запада. В Беларуси и России разнится ситуация. У белорусов есть потенциальный президент, которого законно избрали на выборах,

– сказал он.

Шейтельман о восстании в Беларуси: смотрите видео

Польша будет защищать Беларусь от России

Михаил Шейтельман убежден, что Польша будет защищать Беларусь от российских оккупантов. Спикер Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на заявление польского генерала. Это говорит о том, что Россия хочет оккупировать Беларусь после смерти Лукашенко.

Действительно, Беларусь нужно будет защищать от россиян. Россия рассматривает Беларусь как свою колонию. Они хотят решать, кого поставить президентом. Предостережения Польши оказались верными. Россия "спалилась", что имеет план оккупации Беларуси в случае отстранения от власти Лукашенко,

– считает политтехнолог.

Предположение о восстании в Беларуси