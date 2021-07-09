В Беларуси начали спецоперацию по "зачистке радикалов"

В Белорусском КГБ заявили о начале операции по задержанию людей, причастных к деятельности оппозиционных телеграм-каналов. Сейчас в стране проходят масштабные обыски и задержания.

Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек сообщил, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установили личности участников оппозиционных телеграм-каналов.

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Спецоперация по "зачистке радикалов" в Беларуси

Сейчас осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц,

– отметил Бычек.

По его словам, говорится именно об обысках и задержаниях людей, причастных к организации оппозиционных телеграм-каналов и "деструктивных" чатов, которые якобы "вербовали молодых людей для участия в новых массовых беспорядках".

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