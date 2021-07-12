В Беларуси не исключили запуска прямых рейсов в Крым

В Беларуси предполагают, что готовы наладить авиасообщение с оккупированным Крымом. Говорят, что могут сделать это, если будет выгодно с экономической стороны.

Утверждают, что для белорусов нет запрета на поездки в Крым. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

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В Беларуси говорят об экономической выгоде

Как таковых запретов не существует… Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, соответствующее решение будет принято,

– сказал Макей.

Однако чиновник отметил, что Беларусь должна учитывать возможность вероятных санкций.

Что этому предшествовало

В конце мая белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что не будет летать на оккупированный полуостров.

Однако в июле в России заявили, что ждут Александра Лукашенко в Крыму.

До оккупации Крыма "Белавиа" совершала рейсы в Крым с перерывами.Отметим, что Беларусь официально не признала "присоединение" Крыма к России. Однако самопровозглашенный президент Александр Лукашенко неоднократно называл Крым "фактически российским".