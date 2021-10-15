В Беларуси признали экстремистским телеграм-канал Тихановской
Источник:телеграм-канал ГУБОЗ
Телеграм-канал оппозиционерки Светланы Тихановской в Беларуси признали экстремистским. Следовательно, на людей, которые на него подписаны, ждет уголовная ответственность.
Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Об этом сообщило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
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Силовики предупредили, что из-за этого чтение телеграма Светланы Тихановской потянет на уголовную ответственность.
Уголовная ответственность за подписку
13 октября Беларусь приняла закон, согласно которому подписка на телеграм-каналы, которые власти признают экстремистскими, несет уголовную ответственность.
В стране предупредили, что подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекать к уголовной ответственности. Им грозит до 7 лет тюрьмы как участникам экстремистского формирования.
ГУБОП предупреждает, что подписка на экстремистские каналы и чаты влечет за собой уголовную ответственность!
– предостерегли силовики.