В Беларуси разгружают военную технику России, возводят понтонный мост через Припять
19 марта 2022 , 02:29Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Российские убийцы на железнодорожной станции Муляровка в Беларуси разгружают военную технику. Речь идет о танках, бронетранспортерах, самоходных артиллерийских установках.
Местные рассказали, что 17 и 18 марта видели, как техника была в Петрикове. Они отметили, что от железной дороги в город вооружение перевозят специальными грузовиками с платформами.
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Кроме того, оружие сопровождают полицейские машины. Они используют проблесковые маячки и сирены.
Также сообщают, что в Петрикове через Припять строится понтонная переправа. Благодаря этому можно будет попасть в Лельчицкий район. Эта территория граничит с Украиной.
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