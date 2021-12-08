В Беларуси разрешат разгонять протесты с оружием
В Беларуси Палата представителей одобрила изменения в закон о внутренних войсках. Теперь военным могут разрешить использование боевой техники для пресечения протестов.
Такие нововведения специально совершенствуют права военных и их защиту при выполнении задач. Права использования оружия для военных будут увеличивать.
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Основные изменения в закон
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается себя еще более обезопасить. Поэтому для военных снимут ограничения на использование оружия только если другие методы оказались неэффективными. А министр внутренних дел сможет издавать нормативные и ненормативные правовые акты.
Для надежности и спокойствия Лукашенко оружие позволят применять против человека, который пытается незаконно проникнуть на территорию, которую охраняют внутренние войска. Но это правило якобы должно действовать в случае, если по-другому человека остановить нельзя.
Предлагают даже расширить использование оружия против женщин, людей с ограниченными возможностями и несовершеннолетних. Правда пока это хотят разрешить при вооруженном или групповом нападении. Хотят добавить и поправку о разрешении использовать военную технику, чтобы прекратить беспорядки.
Протесты в Беларуси
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа 2020 года после оглашения результатов президентских выборов, на которых якобы победу одержал Александр Лукашенко. Белорусы и международное сообщество признали результаты голосования сфальсифицированными.
- Митингующие требовали отставки самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Белорусы колоннами ходили в разных микрорайонах городов и выкрикивали лозунги. Еженедельно на акциях протеста в Беларуси силовики задерживали сотни митингующих.
- Режим Лукашенко приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к более чем 10 годам тюрьмы.
- Самопровозглашенный президент в конце концов признал, что силовики избивали задержанных людей во время протестов в стране.
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