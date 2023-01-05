Тревог может стать больше: Россия и Беларусь запланировали совместные летно-тактические учения

Россия продолжает перекидывать в Беларусь свое вооружение, военную технику и личный состав. Также они запланировали совместные лётно-тактические учения.

Об этом сообщили в минобороны Беларуси, информирует 24 Канал. В ведомстве заявили, что с прибывающими подразделениями на полигонах республики запланировано проведение "мероприятий боевого слаживания".

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Россия и Беларусь запланировали совместные лётно-тактические учения

В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил республики Беларусь и России, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения,

– написали в минобороны Беларуси.

Отмечается, что от российской стороны в учениях примет участие военное формирование воздушно-космических сил.

"Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы", – добавили в ведомстве.

В Беларуси приземлился российский самолет, наводящий цели

В связи с тем, что Россия и Беларусь запланировали совместные летно-тактические учения, то сирен воздушной тревоги в Украине может стать больше, поскольку под этим прикрытием оккупанты могут нанести ракетный удар.

3 января в Беларуси в Мачулищах приземлился российский самолет ДРЛО А-50У Это воздушное судно помогает наводить цели для атак.

Кстати, 30 декабря за 13 часов в аэропорт в Мачулищах прилетели военные самолеты России. В частности, на территории Беларуси появились шесть Ил-76МД. Они начали прилетать в Беларусь с трех утра. Последнее воздушное судно приземлилось в 17:17.