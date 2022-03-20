В Петрикове, Беларусь, через реку Припять строят понтонную переправу. Она ведет в район, который граничит с Ровненщиной.

Это уже не первая попытка построить понтонный мост через реку Припять. Еще в середине февраля такую конструкцию заметили в Беларуси в 6 километрах от украинской границы, однако впоследствии она исчезла.

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В Беларуси строят понтонную переправу через Припять

В Петрикове Гомельской области строят понтонную переправу через Припять. Ею можно будет попасть в Лельчицкий район, который граничит с Ровненской областью.

Кроме того, на железнодорожной станции Муляровка Петриковского района на Гомельщине на днях разгружали российскую бронетехнику: танки, БТР, САУ (самоходно-артиллерийские установки).

А местные жители видели, как машина проезжала через Петриков. От железной дороги до города танки и другое вооружение перевозили специальные грузовики с платформами, которые сопровождали полицейские авто с мигалками и сиренами.

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