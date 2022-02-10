Все потому, что под зданием городского совета Днепра накануне заменили официальный флаг Беларуси. Вместо него поместили историческое бело-красно-белое полотно. Именно такое использует оппозиция.

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В чем Беларусь обвиняет мэра Днепра

Генпрокуратура Беларуси жалуется, что таким образом Филатов "надругался над исторической и культурной реликвией и унизил национальную честь и достоинство белорусов". Там возмутились, что это вредит тесным и дружеским связям народов и даже свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог.

Уголовное производство было открыто по статье о разжигании национальной розни, совершенном должностным лицом с использованием служебных полномочий.

Справка. Такое нарушение карается в Беларуси лишением свободы – сроком от 3 до 10 лет. Дело уже было направлено в Следственный комитет Беларуси.

Почему Филатов заменил флаг у мэрии

В своем фейсбуке политик подчеркнул, что считает символическим отказ от символа режима Лукашенко. Так как его заменили символом национального движения Беларуси со столетней историей.

Филатов объяснил, что принял решение о замене флага после манипулятивных "заявлений, угроз, и всего бреда" Лукашенко. "Днепр развелся с образом политического режима Беларуси", – подчеркнул мэр города.

Какими заявлениями отметился Лукашенко

Накануне самопровозглашенный президент пригрозил, что Беларусь перестанет поставлять энергоресурсы для Украины, если наше государство "столкнется с Россией".

Президента Зеленского политик вызывающе назвал "безголовым и аморфным человеком". Все потому, что он открыто говорит об угрозах со стороны Кремля.

Кроме того, Лукашенко даже отважился выступить с военными угрозами в сторону Украины. Мол, Минск готов решиттся на совместные с Москвой военные действия.

Что стоит знать о бело-красно-белом флаге: смотрите видео