Все через те, що під будівлею міської ради Дніпра напередодні замінили офіційний прапор Білорусі. Замість нього помістили історичне біло-червоно-біле полотно. Саме таке використовує опозиція.

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У чому Білорусь звинувачує мера Дніпра

Генпрокуратура Білорусі скаржиться, що у такий спосіб Філатов "поглумився над історичною та культурною реліквією й принизив національну честь і гідність білорусів". Там обурилися, що це нібито шкодить тісним та дружнім зв'язкам народів й навіть свідчить про небажання вести конструктивний діалог.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про розпалювання національної ворожнечі, вчинене посадовою особою з використанням службових повноважень.

Довідка. Таке порушення карається у Білорусі позбавленням волі – на строк від 3 до 10 років. Справу вже направили до Слідчого комітету Білорусі.

Чому Філатов замінив прапор біля мерії

У своєму фейсбуці політик наголосив, що вважає символічною відмову від символу режиму Лукашенку. Адже його замінили на символ національного руху Білорусі зі столітньою історією.

Філатов пояснив, що ухвалив рішення про заміну прапора після маніпулятивних "заяв, погроз, та всієї маячні" Лукашенка. "Дніпро розлучилося з образом політичного режиму Білорусі", – підкреслив мер міста.

Якими заявами відзначився Лукашенко

Напередодні самопроголошений президент пригрозив, що Білорусь перестане постачати енергоресурси для України, якщо наша держава "зіткнеться з Росією".

Президента Зеленського політик зухвало назвав "безголовою та аморфною людиною". Все через те, що він відкрито говорить про загрози з боку Кремля.

Крім цього, Лукашенко навіть наважився виступити з військовими погрозами у бік України. Мовляв, Мінськ готовий піти на спільні з Москвою військові дії.

Що варто знати про біло-червоно-білий прапор: дивіться відео