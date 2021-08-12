В Беларуси задержали бывшего посла, который критиковал Лукашенко

Белорусские силовики пришли с обысками к делегатам виртуальной платформы "Сход". Бывшего посла страны в Словакии Игоря Лещеню они увезли в неизвестном направлении.

По информации белорусского правозащитного центра "Весна", в целом обыски прошли у 22 человек. Часть людей после допросов отпустили.

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Родные Лещени подтвердили, что 11 августа в его квартиру в Жодино наведались силовики. Они забрали мужчину и увезли с собой. Семья до сих пор не знает, где находится сейчас бывший посол. Не исключают, что его увезли в КГБ на допрос или задержали, и он находится в СИЗО.

Что известно про дипломата Лещеню

В начале 2000-х был помощником президента Беларуси. Впоследствии стал послом страны в Египте и Израиле. С 2016 года работал послом в Словакии.

В августе 2020 года Лещеня стал одним из первых среди белорусских послов, кто высказался в поддержку протестов против режима Лукашенко.

После этого он подал в отставку и назвал, что считает это логичным шагом. Мол, его гражданская позиция не совпадает с официальной позицией МИД.

. "Сход" – это цифровая площадка, созданная "для выражения интересов и мнения народа Беларуси". Инициатива позволяет народу выдвигать и избирать своих представителей.