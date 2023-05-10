Американская взрывчатка и след ГУР: в Беларуси заявили о попытке теракта

Белорусские пропагандисты заявили, что в стране якобы задержаны причастные к ГУР люди. Мол, они якобы готовили теракты к 9 мая.

Белорусское пропагандистское телевидение заявило, что полицейские якобы задержали лиц, причастных к Главному управлению разведки Украины.

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У белорусов новая пропагандистская сказка

Пропагандисты рассказали, что люди, связанные с ГУР Украины, якобы планировали в Беларуси теракт до 9 мая. Также сообщается, что все задержаны младше 30 лет.

Однако на этом сказки не кончились. По словам пропагандистов, у задержанных изъяли взрывчатку "американского производства", которой "хватило бы, чтобы пустить под откос несколько поездов". Заказчиком "терактов" в Белоруссии назвали Главное управление разведки Украины.

Реакция ГУР на новый вброс Беларуси

Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов подчеркнул журналистам, что ни Украина, ни ГУР не имеют к этому никакого отношения. Он добавил, что в Беларуси об этом прекрасно знают.

Постоянные теракты видятся и россиянам