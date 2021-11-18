В Беларуси заявили, что Меркель обещала гуманитарный коридор от ЕС для части мигрантов

Ангела Меркель и Александр Лукашенко в нескольких разговорах обсудили миграционный кризис на границе. У самопровозглашенного главы государства сообщили, что политик согласилась на создание гуманитарного коридора для нелегалов.

О деталях телефонных разговоров сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

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Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Меркель провели несколько переговоров за последние несколько дней. Главной темой был кризис с мигрантами на границе Польши и Беларуси

Стороны согласились, что есть необходимость дальше двигаться в решении проблемных вопросов. По словам Эйсмонт, сейчас в Беларуси находятся 7 тысяч беженцев.

Какой механизм предложил Лукашенко Меркель:

ЕС должен создать гуманитарный коридор, чтобы 2 тысячи мигрантов могли покинуть лагерь на границе.

Беларусь берет на себя обязательство помочь вернуться домой 5 тысячам нелегалов. Это при условии, что они этого захотят.

По словам Эйсмонт, Меркель обещала обсудить с представителями ЕС создание гуманитарного коридора.

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