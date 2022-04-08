В Беларуси заметили колонны с угнанными в Украине автомобилями

Еще с начала марта в Беларуси появились гражданские автомобили со знаком оккупантов "V". На большинстве из них практически всегда отсутствовали государственные номера.

В последние дни все больше подобных авто фиксируют в Мозыре, Гомеле, Ельске, Речице, Наровле и Хойниках и очевидно, что большинство из них принадлежат не российским солдатам.

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Наибольший трафик маркированных машин на белорусских дорогах был зафиксирован 5 апреля, как раз после отступления нескольких групп захватчиков с территории Украины. Тогда же мониторинговая команда "Беларускі Гаюн" сообщила об автомобиле с логотипом украинской торговой марки "Гаврилівські курчата". Есть вероятность, что в таких грузовиках перевозилось и награбленное у украинцев имущество.

Короткий список автомобилей, зафиксированных в Беларуси

Mitsubishi L200. Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: белый

Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: белый Ford Transit. Ориентировочный год выпуска: 2015. Цвет: белый

Ориентировочный год выпуска: 2015. Цвет: белый Honda Accord. Ориентировочный год выпуска: 2009. Цвет: серебристый. VIN-код: HMCU2600BC202866.

Ориентировочный год выпуска: 2009. Цвет: серебристый. VIN-код: HMCU2600BC202866. Kia Sportage. Ориентировочный год выпуска: 2018. Цвет: белый

Ориентировочный год выпуска: 2018. Цвет: белый BMW X5 M. Ориентировочный год выпуска: 2015. Цвет: черный

Ориентировочный год выпуска: 2015. Цвет: черный Nissan Rogue . Ориентировочный год выпуска: 2018. Цвет: вишневый

. Ориентировочный год выпуска: 2018. Цвет: вишневый Toyota Highlander . Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: черный

. Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: черный Mitsubishi L200. Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: синий

Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: синий Mitsubishi L200. Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: белый

Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: белый Mitsubishi L200. Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: черный

Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: черный Mitsubishi Pajero. Ориентировочный год выпуска: 2007. Цвет: чёрный с белым капотом.

Ориентировочный год выпуска: 2007. Цвет: чёрный с белым капотом. Great Wall Wingle 5. Ориентировочный год выпуска: 2012. Цвет: белый

Фото угнанных авто на территории Беларуси / Фото Motolko Help

После публикации списка с командой связался владелец Mitsubishi Pajero и подтвердил, что это его машина. Автомобиль угнали из Киева в конце марта. Сообщается, что последний раз машину видели в Речице 6 апреля.

Чтобы облегчить поиск, мониторинговая команда "Беларускі Гаюн" просит белорусов сообщать в бот @HajunBYbot о гражданских автомобилях со знаками "V".

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Обратите внимание, глава Запорожской ОГА Александр Старух рассказал, что оккупанты продолжают похищать гумпомощь, направленную в Мариуполь.