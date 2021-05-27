В "Белавиа" отменили рейсы в 8 стран: список

Белорусская авиакомпания "Белавия" отменяет рейсы в ряд европейских стран. Речь идет о периоде с 27 мая до 30 октября 2021 года.

Пресс-служба "Белавии" аргументировала такое решение наличием запрета на выполнение рейсов со стороны ряда стран. Белорусские пассажиры, вроде бы могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость неиспользованных билетов.

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Рейсы в какие города отменила "Белавия"

Варшава;

Милан;

Амстердам;

Рим;

Франкфурт;

Берлин;

Мюнхен;

Ганновер

Вена;

Брюссель;

Барселона;

Калининград.

Еще одна страна закрывает воздушное пространство для "Белавии"

Глава словацкого МИД Иван Корчок заявил, что Словакия закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов.

После решения лидеров Евросоюза Словакия запрещает полеты через свое воздушное пространство и пользование аэропортов для белорусских авиалиний. Это четкий ответ на неприемлемые действия и нарушения правил режимом в Беларуси,

– заявил чиновник.