Очень интересная цель, – эксперт по авиации объяснил, чем особенный Бельбек

День 31 января выдался очень жарким во временно оккупированном Крыму. Местные слышали взрывы сразу в нескольких городах, однако, похоже, больше всего пострадал аэродром Бельбек, расположенный в районе Севастополя.

О точных результатах ударов по аэродрому еще неизвестно. Однако вполне возможно, что потери для россиян могут быть болезненными. Подробнее об особенностях Бельбека 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

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В чем особенность аэродрома Бельбек

Командующий Воздушных Сил, генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех, кто присоединился к ударам по аэродрому Бельбек, что во временно оккупированном Крыму. О ракетной атаке сообщали и россияне.

В Бельбек прилетело 5 ракет, это очень серьезно. Там (хранились – 24 Канал) и самолеты, и средства ПВО, и радиолокационная станция. Вообще Бельбек – это очень интересная цель, аэродром, который там есть, неоднократно модернизировали, улучшали. Взлетно-посадочная полоса там более 3 000 метров,

– объяснил Константин Криволап.

Такая взлетно-посадочная полоса означает, что аэродром может принимать такие образцы российской авиации как Ту-160, Ту-95МС, Ту-21 и тому подобное. Кроме того, на аэродроме также стоят МиГ-31, которые являются носителями ракет "Кинжал".

"Это очень мощный аэродром. Его к этому времени атаковали уже четыре или пять раз. Но у россиян все равно есть желание его использовать, ведь он является самым мощным, крупнейшим и наиболее развитым. Там также сосредоточено наибольшее количество средств РЭБ, ПВО, "Панцири" и т.д.", – отметил эксперт по авиации.

Работа по Крыму очень важна

Заметим, что взрывы были не только в Бельбеке. Начиная с полуночи громко было также в Джанкое, Евпатории, а также Феодосии.

"Это произошло после того, как на севере Крыма уничтожили радиолокационную станцию, которая далеко смотрела в наше воздушное пространство. В общем сейчас создался устойчивый, абсолютно внешний фронт – идут широкие действия по всей территории России, а также в оккупированном Крыму", – отметил Константин Криволап.

ВСУ поразили радиолокационную станцию российской системы ПВО вблизи поселка Раздольное. Это произошло утром 30 января.

Временно оккупированный Крым для россиян является в частности военным хабом, из которого поставляют силы и средства на другие участки фронта. Это касается также Крынок, на левобережье Херсонской области, где сейчас украинские военные удерживают и расширяют плацдарм.

Даже если бы не было этого плацдарма, мы бы все равно серьезно занимались Крымом, ведь это приоритетная задача с точки зрения освобождения наших территорий. "Хлопок" в Крыму будет только усиливаться, это уже системная работа по уничтожению ПВО, РЭБ, самих аэродромов и техники на них,

– подытожил эксперт по авиации.

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