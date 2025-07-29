Россия не могла не знать, что бьет по гражданским, это было сознательно, – Зеленский об атаке на колонию

Россия в ночь на 29 июля цинично атаковала Украину и убила десятки гражданских. Она ударила по территории исправительной колонии в Запорожской области, а также по территории городской больницы в городе Каменское.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на эти атаки, заметив, что россияне совершили их сознательно, передает 24 Канал.

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Как отреагировал Зеленский на атаки России в ночь на 29 июля?

Владимир Зеленский отметил, что 28 июля Трамп сказал очень важные слова о том, как российское руководство тратит время мира напрасно, говоря о мире и одновременно убивая людей.

"Мы все хотим настоящего мира, достойного и длительного: Украина и вся Европа, Соединенные Штаты, много порядочных лидеров и стран в мире, которые нас поддерживают. Всем нужны спокойствие в международных отношениях и предсказуемость жизни. Всем, но не России", – отметил президент.

Россия продолжает убивать гражданских украинцев. Известно, что в ночь на 28 июля погибли 22 человека, еще 85 человек получили ранения. Всего под атакой этой ночью находились 73 украинских города и села.

Так, в Каменском есть 3 жертвы, среди них 23-летняя беременная Диана.

Много погибших есть и в колонии в Запорожье. Еще 43 человека ранены, некоторые из них получили очень тяжелые ранения.

Это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный. Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским в этой колонии... И это было сделано уже после того, как прозвучала абсолютно четкая позиция Соединенных Штатов, поддержана миром, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии,

– подчеркнул Зеленский.

Он в очередной раз отметил важность санкционного давления на Россию и выразил благодарность всем, кто продолжает поддерживать Украину.

"Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми", – подытожил президент.