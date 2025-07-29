Президент Володимир Зеленський відреагував на ці атаки, зауваживши, що росіяни скоїли їх свідомо, передає 24 Канал.

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Як відреагував Зеленський на атаки Росії у ніч на 29 липня?

Володимир Зеленський зауважив, що 28 липня Трамп сказав дуже важливі слова про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей.

"Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого: Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують. Усім потрібні спокій у міжнародних відносинах та передбачуваність життя. Усім, але не Росії", – зауважив президент.

Росія продовжує вбивати цивільних українців. Наразі відомо, що у ніч на 28 липня загинуло 22 людини, ще 85 людей отримали поранення. Загалом під атакою цієї ночі перебували 73 українські міста та села.

Так, у Кам'янському є 3 жертви, серед них 23-річна вагітна Діана.

Багато загиблих є й у колонії на Запоріжжі. Ще 43 особи поранено, деякі із них отримали дуже важкі поранення.

Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних у цій колонії… І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії,

– наголосив Зеленський.

Він вкотре зауважив про важливість санкційного тиску на Росію та висловив вдячність усім, хто продовжує підтримувати Україну.

"Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей", – підсумував президент.