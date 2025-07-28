Россияне ударили по Беленьковской исправительной колонии: много раненых, есть погибшие

Российские войска нанесли авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии поздно вечером в понедельник, 28 июля. В результате этого удара есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Известно, что для атаки россияне применили по меньшей мере 4 управляемых авиационных бомбы.

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Что известно о пострадавших и жертвах?

Согласно обнародованной информации, из-за российского обстрела в здании исправительной колонии разрушена столовая. Также известно, что существенным разрушениям подверглись административный штаб и карантинный участок.

В результате удара погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения. Тяжелораненые госпитализированы в больницы. Еще около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Отмечается, что один сотрудник учреждения получил незначительные ранения – осколочное поражение лица.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения. Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет,

– говорится в сообщении.

К слову, ранее руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщал, что кроме вышеупомянутой колонии в результате атаки были повреждены и частные дома, которые расположены рядом.