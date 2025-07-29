Предварительно известно, чем ударили оккупанты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА.

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Чем россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье?

Ночью во вторник, 29 июля, вражеские российские войска 8 раз обстреляли Запорожский район. По словам главы ОВА, предварительно противник ударил ФАБами.

В результате действий российской оккупационной армии есть погибшие. Также известно о более 30 пострадавших.

Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения,

– сообщил Федоров.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Федоров отметил, что разрушены помещения учреждения. Также повреждены частные дома рядом.

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К слову, ночью 29 июля оккупанты ударили и по Каменскому, что на Днепропетровщине, и попали по медучреждениям. Известно, что есть погибшие и раненые.