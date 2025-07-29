Попередньо відомо, чим вдарили окупанти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, главу ОВА.

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Чим росіяни вдарили по виправній колонії на Запоріжжі?

Вночі у вівторок, 29 липня, ворожі російські війська 8 разів обстріляли Запорізький район. За словами очільника ОВА, попередньо противник вдарив ФАБами.

Внаслідок дій російської окупаційної армії є загиблі. Також відомо про понад 30 постраждалих.

Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 зазнали поранень,

– повідомив Федоров.

Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.

Федоров зазначив, що зруйновані приміщення установи. Також пошкоджені приватні будинки поруч.

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До слова, вночі 29 липня окупанти вдарили і по Кам'янському, що на Дніпропетровщині, та поцілили по медзакладах. Відомо, що є загиблі та поранені.