Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей Бельгии признала Голодомор геноцидом украинского народа. Таким образом, количество государств, которые пошли на такой шаг, снова возросло.

Соответствующее решение Палата представителей Бельгии приняла 9 марта. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за это.

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Историческое решение Бельгии

Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг,

– отреагировал Зеленский.

В принятом документе Палата представителей также осуждает современное манипулирование исторической памятью со стороны российского режима с целью обеспечения собственного выживания.

Кто в мире признает Голодомор геноцидом украинцев

По состоянию на 10 марта 2023 г. перечень стран, признавших Голодомор геноцидом украинского народа, выглядит следующим образом:

Австралия;

Бельгия;

Болгария;

Бразилия;

Ватикан;

Грузия;

Эквадор;

Эстония;

Европейский Союз;

Ирландия;

Канада;

Колумбия;

Латвия;

Литва;

Мексика;

Молдова;

Германия;

Парагвай;

Перу;

Польша;

Португалия;

Румыния;

США;

Венгрия;

Чехия

В частности, 6 стран признали Голодомор геноцидом в 2022 году, а Бельгия стала второй после Болгарии страной в 2023 году, принявшей соответствующее решение.