Еще одна страна признала Голодомор геноцидом украинского народа
Источник:Владимир Зеленский
Палата представителей Бельгии признала Голодомор геноцидом украинского народа. Таким образом, количество государств, которые пошли на такой шаг, снова возросло.
Соответствующее решение Палата представителей Бельгии приняла 9 марта. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за это.
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Историческое решение Бельгии
Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг,
– отреагировал Зеленский.
В принятом документе Палата представителей также осуждает современное манипулирование исторической памятью со стороны российского режима с целью обеспечения собственного выживания.
Кто в мире признает Голодомор геноцидом украинцев
По состоянию на 10 марта 2023 г. перечень стран, признавших Голодомор геноцидом украинского народа, выглядит следующим образом:
- Австралия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Бразилия;
- Ватикан;
- Грузия;
- Эквадор;
- Эстония;
- Европейский Союз;
- Ирландия;
- Канада;
- Колумбия;
- Латвия;
- Литва;
- Мексика;
- Молдова;
- Германия;
- Парагвай;
- Перу;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- США;
- Венгрия;
- Чехия
В частности, 6 стран признали Голодомор геноцидом в 2022 году, а Бельгия стала второй после Болгарии страной в 2023 году, принявшей соответствующее решение.