Бельгия против оккупантов: в баре Херсона оригинально анонсировали матч России на Евро-2020

12 июня 2021 , 14:59
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Источник:

фейсбук Vitaly Po

В одном из баров Херсона решили оригинально анонсировать матч России на Евро-2020. На афише, где указаны дата и время игр, сделали надпись "Бельгия – Оккупанты".

Именно со сборной Бельгии российская команда проведет 12 июня свой первый матч на турнире.

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Оригинальный анонс игры сборной России

Сообщить об игре сборной России в одном из баров Херсона решили, использовав слово, под которым страну знают во всем цивилизованном мире – оккупанты.

Поэтому анонс игр на 12 июня выглядит следующим образом:

  • 16:00: Уэльс – Швейцария;
  • 19:00 Дания – Финляндия;
  • 22:00 Бельгия – Оккупанты.

Фото афиши заведения начали активно распространять в сети.


Футбольная афиша херсонского бара / Фото с фейсбука Vitaly Po

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России не угодила форма сборной Украины на Евро-2020

  • 6 июня украинская сборная представила свою новую форму для участия в Евро-2020. На ней изобразили надписи "Слава Украине!", "Героям слава!", а также карту Украины с временно оккупированным Крымом.
  • Это вызвало волну возмущения в России, местные политики начали требовать запрета этих надписей.
  • В УЕФА увидели политический смысл и потребовали убрать слова "Героям слава!".
  • Теперь поверх надписи "Героям слава!" на форме добавят эмблему сборных с картой страны, трезубцем и надписью "Слава Украине".
Автор: Наталія Пристанська