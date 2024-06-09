Прилетел вместе с дроном: в Белгородской области появился флаг Украины

В Белгородской области России 9 июня неожиданно взвился украинский флаг. Знамя заметили на вышке сотовой связи.

По данным очевидцев украинский флаг прилетел в Белгородскую область с помощью дрона. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Белгородской области взвился украинский флаг

По данным российских пропагандистов, в селе Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области неизвестный дрон установил на вышке сотовой связи флаг Украины. На видео можно увидеть, как дрон пролетает и устанавливает флаг на эту вышку.

В Белгородской области взвился украинский флаг: смотрите видео

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже сообщил, что село Безымено Грайворонского городского округа якобы подверглось атаке с помощью двух беспилотников.

По словам россиянина, первый беспилотник якобы сбросил взрывное устройство на автомобиль. А другой летательный аппарат якобы сбросил взрывное устройство на административный объект и теперь там пробита крыша.

Относительно беспилотника с украинским флагом губернатор Белгородской области, конечно же, ничего не сказал. Также Гладков не предоставил никаких фото или видео "последствий" атаки на село Безымено, только добавил, что оперативные службы работают на местах.

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