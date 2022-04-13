Белгород-Днестровский порт временно станет логистическим центром для Дунайских портов

13 апреля 2022 , 15:18
Читати новину українською

Источник:

Белгород-Днестровский морской торговый порт

Морской торговый порт в Белгороде-Днестровске станет временным логистическим центром. Порт будет работать в таком режиме, пока не разблокируют судоходство в Черном море.

Белгород-Днестровский порт расположен возле трех других рабочих портов. Речь идет об Измаильском, Ренийском и Усть-Дунайском.

К теме  Оказывают психологическое давление: российские корабли обстреливают побережье Черного моря

Отметим, что Белгород-Днестровский порт представляет собой таможенную территорию с полным комплексом услуг по обработке грузов. 

На территории порта расположены:

  • открытые грузовые склады площадью 180 тысяч квадратных метров,
  • крытые грузовые склады площадью 12,5 тысячи квадратных метров.

В порт приплывают суда из Румынии, Болгарии, Турции, Греции, Венгрии и Сербии.

Автор: Софія Мінджоса