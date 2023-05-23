Беспрецедентная атака, такого у нас еще не было, – губернатор Белгородщины о событиях в области

Со вчера в Белгородской области очень неспокойно, местные власти это признают и призывают жителей пока не возвращаться в свои дома. Там также подытожили главные события вчерашней "атаки".

В России любят замалчивать важную информацию, особенно если она потенциально не понравится россиянам, там традиционно успокаивают и врут об информационной атаке Украины. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ее беспрецедентных масштабах. Он записал соответствующее видеообращение, информирует 24 Канал.

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Вчера столкнулись с беспрецедентной атакой, такого у нас еще не было. Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту, ядерная катастрофа, эвакуация Шебекина и Белгорода, звонки моим помощникам с требованием, чтобы я прекратил активность в Грайвороне, штурм жителей и каких-то бомбоубежищ,

– жаловался Гладков.

Далее российский чиновник отметил, что для него очевидно одно (и нет, не реальная угроза и увольнение Белгорода), а, мол, что против них (кого – не уточнил) идет настоящая информационная война.

"Хотят запугать"

"Против нас идет настоящая информационная война с целью запугать, чтобы паника охватила всю Белгородскую область. Врагу точно этого не удастся", – добавил Гладков.

Очень неожиданные заявления от российского политика. Ведь только в своем предыдущем обращении тот просил жителей Грайворона, которые вчера выехали из округа, пока не возвращаться домой, ведь там все еще опасно.

Поэтому какой-то диссонанс в заявлениях официальных властей, жители округа, скорее всего, очень растеряны. Ведь они надеются на четкую позицию власти, а не на противоречащие друг другу заявления в телеграмме.

Факты о ситуации в Белгороде