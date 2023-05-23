В Росії люблять замовчувати важливу інформацію, особливо якщо вона потенційно не сподобається росіянам, тож там традиційно заспокоюють та брешуть про інформаційну атаку України. Так, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про її безпрецедентні масштаби. Він записав відповідне відеозвернення, інформує 24 Канал.

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Вчора зіткнулися з безпрецедентною атакою, такого у нас ще не було. Танки в Бєлгородській області, моя дружина в якомусь аеропорту, ядерна катастрофа, евакуація Шебекіна та Бєлгорода, дзвінки моїм помічникам з вимогою, щоб я припинив активність у Грайвороні, штурм жителів і якихось бомбосховищ,

– бідкався Гладков.

Далі російський чиновник зазначив, що для нього очевидно одне (і ні, не реальна загроза та звільнення Бєлгорода), – а, мовляв, що проти них (кого – не уточнив) йде справжня інформаційна війна.

"Хочуть залякати"

"Проти нас йде справжня інформаційна війна з метою залякати, щоб паніка охопила всю Бєлгородську область. Ворогу точно цього не вдасться", – додав Гладков.

Дуже неочікувані заяви від російського політика. Адже лише у попередньому своєму зверненні той просив жителів Грайворона, які вчора виїхали з округу, поки що не повертатись додому, адже там все ще небезпечно.

Тож, якийсь дисонанс у заявах офіційної влади, жителі округу, найімовірніше дуже розгублені. Адже вони сподіваються на чітку позицію влади, а не на заяви у телеграмі, які суперечать одна одній.

Факти про ситуацію у Бєлгороді