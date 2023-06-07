Чтобы держать "оборону": россияне отправляют на Белгородщину курсантов и срочников

Бойцы РДК и легиона "Свобода России" успешно идут к своей цели по освобождению российских территорий от путинского режима. Российская армия, чтобы "умерить" действия добровольцев, начала бросать в Белгородскую область досрочно выпущенных курсантов военных учреждений и срочников.

Об этом эксклюзивно рассказали 24 Канала источники в спецслужбах Кроме того, курсантам заявляют, что их якобы отправляют на стажировку.

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Не хотят перегонять резервы

Источники утверждают, что в Белгородскую область опрокидывают курсантов, досрочно выпускаемых из военных учебных заведений. Там они назначаются офицерами и командирами групп. Более того, подчиняются вчерашним курсантам обычные срочники. Такую переброску солдат россияне объясняют тем, что они якобы будут нести службу "в безопасной зоне" вблизи границы.

Естественно, юные военные не желают бросаться в бой с головой. Они пытаются избегать столкновений с бойцами РДК и легионом "Свобода России".

Желаний вступать в бой у них не очень много, поэтому стараются избегать боеприкосновений. Из-за этого потери не сильно и велики,

– заявили источники.

По предварительным данным, известно, что на Белгородщине погибли около 10 солдат срочной службы, еще 20 получили ранения.

Курсантам раздали автоматы и лопаты

Военный эксперт Олег Жданов также заявлял, что на границу с Украиной в Белгородской области бросили курсантов. По его мнению, начальник российского генштаба Герасимов имеет четкую позицию по поводу того, что военных с линии фронта не будут снимать. Поэтому приходится искать так называемое "подкрепление обороны" кое-где. "Живым мясом" в Белгородскую область начали бросать курсантов военных учебных заведений.

По словам Жданова, "оборону" держат не менее 200 курсантов. Им записывают это как "стажировку".

"Раздали автоматы, лопаты и бросили на усиление. Где именно они появятся – посмотрим за несколько суток, когда станет ясно в ходе столкновений. Или разведка скажет, на какой участок их бросили в Белгородской области", – заявил эксперт.

Россияне жалуются и призывают ввести войска на Белгородщину

Бойцы РДК и легиона "Свобода России" не прекращают свою операцию по освобождению на территории Белгородщины. Поэтому 1 июня россияне начали в панике бежать из Шебекино, оказавшегося в эпицентре событий.

Местные начали скулить, что происходят бои с пограничниками, в которых принимают участие и срочники. Ужасные россияне требовали от власти, чтобы "еще вчерашних детей" убрали из зоны боевых действий.

"Уберите срочников, там уже идут реальные военные действия",

– жаловались местные.