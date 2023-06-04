Это в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он объяснил, кто появился на территории Белгородской области.

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"Стажировка" для курсантов

По словам Жданова, Герасимов стоит на четкой позиции и не дает снимать ни одного солдата с фронта. Поэтому российскому руководству приходится кое-где искать "живое мясо" для обороны. Одним из таких стали курсанты военных училищ.

"Дали 200 курсантов из военных училищ. Третий курс, им записали это как стажировку. Раздали автоматы, лопаты и бросили на усиление. Где именно они появятся – посмотрим за несколько суток, когда станет понятно в ходе столкновений. Или разведка скажет на какой участок их бросили в Белгородской области", – объяснил военный эксперт.

Олег Жданов о событиях в Белгородской области: смотреть видео

Буряты 2.0

По словам военного эксперта и сообщениями в том числе российских пабликов, на территории Белгородщины также, вероятно, появились представители Тувы и Бурятии. И действуют они точно так же, как в Ирпене, Буче и других городах Киевщины во время оккупации.

Сам факт – мародерство, грабежи, изнасилования, убийства своих же. Когда в Украине они были, действовали с нашим гражданским населением как с врагом. Но ведь там живут граждане России. И так это такой менталитет или порядки. Зашли в Шебекино – начали грабить дома. Кто пытается препятствовать – убивают по принципу "война все спишет",

– отметил Олег Жданов.

В свою очередь, бойцы РДК предложили открыть коридоры для местных, чтобы они могли эвакуироваться на территорию Украины и таким образом спастись. Наша страна готова предоставить эти гуманитарные коридоры.

"Я раньше говорил, что нам нужно быть готовыми к большой волне беженцев из России, когда у них там начнется. Вот первые ласточки этих беженцев могут появиться уже на территории нашей страны", – добавил военный эксперт.

Отметим, что власти Шебекино взялись за эвакуацию детей в отдаленные районы. Но их родителям нужно заплатить за это 3 тысячи рублей. Местные власти путались в комментариях – подтвердить или опровергнуть этот факт.

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