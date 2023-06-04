Це у своєму стрімі відзначив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він пояснив, хто з'явився на території Бєлгородської області.

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"Стажування" для курсантів

За словами Жданова, Герасимов стоїть на чіткій позиції і не дає знімати жодного солдата з лінії фронту. Тому російському керівництву доводиться деінде шукати "живе м'ясо" для оборони. Одним з таких стали курсанти військових училищ.

"Дали 200 курсантів з військових училищ. Третій курс, їм записали це як стажування. Роздали автомати, лопати і кинули на підсилення. Де саме вони з'являться – подивимося за декілька діб, коли стане зрозуміло в ході зіткнень. Або розвідка скаже на яку ділянку їх кинули у Бєлгородській області", – пояснив військовий експерт.

Олег Жданов про події у Бєлгородській області: дивитись відео

Буряти 2.0

За словами військового експерта і повідомленнями в тому числі російських пабліків, на території Бєлгородщини також, ймовірно, з'явилися представники Туви та Бурятії. І діють вони точнісінько так, як в Ірпені, Бучі та інших містах Київщини під час окупації.

Сам факт – мародерство, грабунки, ґвалтування, вбивства своїх же. Коли в Україні вони були, то діяли з нашим цивільним населенням як з ворогом. Але ж там живуть громадяни Росії. І настільки це такий менталітет чи порядки. Зайшли в Шебекіно – почали грабувати будинки. Хто намагається перешкоджати – вбивають за принципом "війна все спише",

– відзначив Олег Жданов.

У свою чергу бійці РДК запропонували відкрити коридори для місцевих, аби вони могли евакуюватися на територію України і таким чином врятуватися. Наша країна готова надати ці гуманітарні коридори.

"Я раніше казав, що нам треба бути готовими до великої хвилі біженців з Росії, коли в них там почнеться. Ось перші ластівки цих біженців можуть з'явитися уже на території нашої країни", – додав військовий експерт.

Зазначимо, що влада Шебекіно таки взялася за евакуацію дітей до віддалених районів. Але їхнім батькам треба заплатити за це 3 тисячі рублів. Місцева влада плуталася у коментарях – підтвердити чи спростувати цей факт.

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