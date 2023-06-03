Місцеві мешканці почали скаржитися на владу. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Влада Шебекіно наживається на вивезенні дітей

Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков 30 травня повідомив, що влада почне евакуацію дітей із Шебекіно в кілька російських областей, нібито "віддалених від масованих обстрілів".

Перших 300 підлітків відвезли у Воронезьку область вже наступного дня. Однак, за словами місцевих, евакуацію дітей проводили не безкоштовно. Про це жителі Шебекіно написали в офіційній групі глави адміністрації Шебекінського міського округу Владіміра Жданова.

Крик душі!!! Слава богу, вчора відправила дітей у табір у Воронезьку область. Чого коштувало домогтися того, щоб потрапити в списки! Обіцяли все безкоштовно буде, а в останній момент сказали, що треба доплатити за проїзд. І так за двох 6 тисяч рублів довелося заплатити.... довелося викласти останнє, що було,

– написала одна з мешканок Шебекіно.

Цю інформацію підтвердили ще дві місцеві жительки. Варто зауважити, що й сам Жданов фактично підтвердив повідомлення про платну евакуацію.

"Таке рішення ухвалено, щоб не везти дітей шкільним автобусом на далеку відстань", – написав чиновник.

Проте в розмові з журналістами він почав заперечувати, що з батьків збирають гроші. Попередній свій коментар Жданов відмовився пояснювати.

Мешканці населеного пункту, які заявили про платну евакуацію, також відмовилися дати додаткові коментарі. Водночас вони почали бідкатися, що цю інформацію "не пропускають канали".

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