Белгород передал эстафету Брянску: местным не спится из-за взрывов

Поздним вечером 29 декабря бессонница беспокоила жителей не только Белгорода. Взрывы слышали также в Брянске.

Об этом говорят в местных телеграм-каналах. Россияне жалуются, что в регионе громко.

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В Брянске громко бахает

Россияне в лучших традициях продолжают оперативно снимать происходящее. Они делятся как с роликами с камер наблюдения, так и снятыми со смартфонов. На них можно услышать очень громкие взрывы.

Громкие взрывы сняли камеры видеонаблюдения: смотрите видео

Позже губернатор Брянской области Богомаз решил хоть немного успокоить население. Уверял, что над регионом якобы работает ПВО.

Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа,

– отметил он.

К слову, россияне, выбежавшие во двор, чтобы посмотреть, что же это происходит, сняли на видео дрон. Сначала они жаловались, что что-то гудит у них над головами. А потом таки сняли БПЛА. Последний спокойно и уверенно полетел дальше в своих делах.

Россияне сняли в небе БПЛА: смотрите видео

Появилась информация, что в Брянске мог быть прилет. Как пишут местные СМИ, попадание предварительно в радиозавод "Кремний". Правда, ожидать от местных властей подтверждения этого крайне наивно.

В Брянске так работает ПВО, что аж прилет: смотрите видео

Тем временем Богомаз никак не успокоится. Рассказывает, что над Брянским районом якобы сбили еще 3 беспилотника самолетного типа. Говорит, что предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.

Кратко о "хлопках" в Белгороде