Белгород передал эстафету Брянску: местным не спится из-за взрывов
Поздним вечером 29 декабря бессонница беспокоила жителей не только Белгорода. Взрывы слышали также в Брянске.
Об этом говорят в местных телеграм-каналах. Россияне жалуются, что в регионе громко.
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В Брянске громко бахает
Россияне в лучших традициях продолжают оперативно снимать происходящее. Они делятся как с роликами с камер наблюдения, так и снятыми со смартфонов. На них можно услышать очень громкие взрывы.
Громкие взрывы сняли камеры видеонаблюдения: смотрите видео
Позже губернатор Брянской области Богомаз решил хоть немного успокоить население. Уверял, что над регионом якобы работает ПВО.
Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа,
– отметил он.
К слову, россияне, выбежавшие во двор, чтобы посмотреть, что же это происходит, сняли на видео дрон. Сначала они жаловались, что что-то гудит у них над головами. А потом таки сняли БПЛА. Последний спокойно и уверенно полетел дальше в своих делах.
Россияне сняли в небе БПЛА: смотрите видео
Появилась информация, что в Брянске мог быть прилет. Как пишут местные СМИ, попадание предварительно в радиозавод "Кремний". Правда, ожидать от местных властей подтверждения этого крайне наивно.
В Брянске так работает ПВО, что аж прилет: смотрите видео
Тем временем Богомаз никак не успокоится. Рассказывает, что над Брянским районом якобы сбили еще 3 беспилотника самолетного типа. Говорит, что предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.
Кратко о "хлопках" в Белгороде
- Итак, писать о них местные начали 29 декабря в 22:02. Говорят, над областью "громко". Причем сами же россияне активно выкладывали в сеть и фото, и видео. Последние позволяли услышать все беспокойство оккупантов.
- Затем местные власти начали уверять, что в регионе якобы работает ПВО. Местные жители фотографировали обломки неизвестных предметов, которые валялись посреди улиц.
- Интересно, что 22:32 местные жители начали жаловаться на отключение водоснабжения на некоторых улицах. Тем временем другие россияне ходили к своим автомобилям, чтобы накрыть их одеялами. То ли чтобы не замерзли, то ли чтобы не упали "камни". Сложно понять.
- Тем временем российское минобороны уже кичится якобы успешной работой. Россиян заверили, что над Белгородской областью будто удалось сбить 13 реактивных снарядов залпового огня.