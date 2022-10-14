Прилетело в склад боеприпасов в Белгороде: в России заявляют о гибели росгвардейцев

13 октября под российским Белгородом громко детонировал склад боеприпасов. В России уже заявили о пострадавших росгвардейцах.

Также сообщили о погибших. Об этом пишут российские СМИ.

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В результате взрыва ранены росгвардейцы

Как сообщили в России, 14 сотрудников росгвардии получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела Октябрьского поселка в Белгородской области. Кроме того, еще несколько росгвардейцев погибли.

Также глава следственного комитета поручил возбудить уголовное дело. В России утверждают, что склад с боеприпасами в поселке Октябрьском Белгородской области якобы обстреляли Вооруженные Силы Украины. В результате произошла детонация.

Что известно о детонации состава боеприпасов россиян

Возле Белгорода вечером 13 октября были слышны взрывы. Да, сдетонировал склад боеприпасов, хотя раньше говорили о возгорании сахарного завода.

В сети писали, что взрывы повлекло "неосторожное обращение с электронагревательными приборами". Сначала в России убеждали, что "детонировал" сахарный завод. Потом выяснилось, что взрывы произошли на складе боеприпасов.

Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил, что разразился склад с боеприпасами в Октябрьском. Правда, традиционно обвинил ВСУ.

Напомним, что 14 октября в российском Белгороде снова опозорились – оккупанты в очередной раз запустили ракеты, но они упали в их городе. В результате рельсы на железной дороге частично повреждены.

Также в Белгороде от ракетного удара снесен последний этаж многоэтажного дома. Предварительно это падают свои же ракеты.

Кроме того, 12 октября в российском Белгороде сообщали об очередных взрывах.

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