Как на Белгородщину заезжал танк и горел пункт ФСБ: в сети распространяют эпические видео

Власти Белгородской области России заявили о взрывах на западе их региона. Вместе с тем появилась информация о приходе на эти территории российских добровольцев (РДК) и об уничтожении пограничного пункта ФСБ.

В понедельник, 22 мая, воюющие на стороне ВСУ бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили о пересечении границы России. После этого в сети начали распространяться сообщения об уничтожении пункта ФСБ, тревогах, взрывах на Белгородщине и даже о якобы въехавшем в регион танке.

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Как пишут вражеские информационные ресурсы со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, "хлопок" цвел в Гайворонском городском округе по меньшей мере с девяти утра.

Собственно, оккупанты уверяют, что в районе Антонова сработало ПВО и под минометный обстрел попало село Козинка.

Гладков заявил, что никто из людей не пострадал, а вот телеграм-каналы опубликовали кадры, на которых якобы виден танк, что вероятно заехал на территорию пропускного пункта "Грайворон" на границе с Россией.

Танк на Белгородщине: смотрите видео

Вместе с тем нельзя не упомянуть о том, что полностью сгорел утром 22 мая пограничный пункт ФСБ на Белгородщине. Соответствующее видео, как он горит, уже набирает обороты в сети.

Горит пункт ФСБ: смотрите видео

Также в телеграм-канале "Русского добровольческого корпуса" появился ролик, на котором видны бойцы этого подразделения и их техника.

Российские добровольцы и их техника: смотрите видео РДК

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